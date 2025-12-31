Menu Rechercher
Commenter 6
Exclu FM Botola

Wissam Ben Yedder vers le WAC Casablanca !

Par Aurélien Léger-Moëc - Dahbia Hattabi
1 min.
Ben Yedder en Turquie @Maxppp

Wissam Ben Yedder va déjà quitter la Turquie, quatre mois seulement après son arrivée. Il a informé la direction de Sakaryaspor qu’il souhaitait quitter le club lors du mercato hivernal. Pourtant, l’aventure avait bien démarré avec 5 buts inscrits en deuxième division turque. L’attaquant français, âgé de 35 ans, avait débarqué en provenance d’Iran, après une pige à Sepahan.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Ben Yedder a même déjà trouvé son futur club. Il se dirige ainsi vers le WAC Casablanca. Le Wydad Athletic Club trône en tête de Botola, avec 6 victoires et 2 nuls après 8 journées. Et pourrait donc accueillir prochainement l’international français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Botola
Wydad AC
Wissam Ben Yedder

En savoir plus sur

Botola Botola Pro (Maroc)
Wydad AC Logo Wydad AC
Wissam Ben Yedder Wissam Ben Yedder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier