Wissam Ben Yedder vers le WAC Casablanca !

Wissam Ben Yedder va déjà quitter la Turquie, quatre mois seulement après son arrivée. Il a informé la direction de Sakaryaspor qu’il souhaitait quitter le club lors du mercato hivernal. Pourtant, l’aventure avait bien démarré avec 5 buts inscrits en deuxième division turque. L’attaquant français, âgé de 35 ans, avait débarqué en provenance d’Iran, après une pige à Sepahan.

Selon nos informations, Ben Yedder a même déjà trouvé son futur club. Il se dirige ainsi vers le WAC Casablanca. Le Wydad Athletic Club trône en tête de Botola, avec 6 victoires et 2 nuls après 8 journées. Et pourrait donc accueillir prochainement l’international français.