PSG : le Virage Auteuil risque gros

Sans être flamboyant, le Paris Saint-Germain a fait le job samedi soir face au FC Nantes (2-1). Un succès qui permet aux hommes de Luis Enrique de creuser l’écart avec l’OGC Nice (6 points d’avance) et de se rassurer avant de prendre la direction de Dortmund en Allemagne. Point noir de la soirée, le Virage Auteuil pourrait encore être sanctionné cette saison.

La suite après cette publicité

Et pour cause, au Parc des Princes, le groupe ultras Parias Cohortis a fêté ses 10 ans, avec la manière. Tifos, mais surtout fumigènes et autres engins pyrotechniques ont été allumés. Un feu d’artifice a également été tiré. Pas de quoi ravir la ligue qui pourrait sanctionner le PSG. Selon L’Équipe, le Virage Auteuil pourrait être menacé de huis clos. C’était déjà le cas lors de la réception de Strasbourg (3-0), le 21 octobre dernier, pour des chants homophobes entonnés contre l’OM (4-0) le 24 septembre.