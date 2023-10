Chelsea : Thiago Silva entretient le flou sur son futur

Passé par le Paris Saint-Germain, dont il été le capitaine, Thiago Silva continue à jouer à 39 ans. Mais le Brésilien sait que chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de la retraite. Interrogé par Sky Italia, le défenseur central, dont le contrat s’achève cet été à Chelsea, a évoqué son avenir avec franchise.

«La fin de ma carrière approche et ce n’est pas une chose simple. Je dois réfléchir si j’arrête ou si je continue et, si je continue, où je vais. Il y a la famille à prendre en compte. J’ai deux fils qui jouent à Chelsea. Pour le moment, j’en profite pour jouer et profiter au maximum de cette dernière année de mon contrat à Chelsea. Mais je suis très heureux et fier du parcours que j’ai fait, de ce que je fais aujourd’hui à 39 ans. Je me suis préparé toute ma vie à tirer le meilleur parti de mon travail. Le football est ma passion. Après ma retraite, je continuerai sûrement dans ce monde, je ne sais pas encore comment.» Thiago Silva a encore le temps d’y réfléchir.