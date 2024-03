Cameroun : Samuel Eto’o ouvre la porte à Ethan Mbappé

À l’instar de son frère Kylian, Ethan Mbappé (17 ans) possède la double nationalité franco-camerounaise. Le joueur du Paris Saint-Germain peut encore choisir entre les deux sélections, et a tapé dans l’oeil du président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o. L’ancien avant-centre a loué les qualités du jeune milieu de terrain, mais a préféré ne pas trop s’exprimer sur le sujet.

«Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon. Le voir jouer pour le Cameroun ? On sollicite beaucoup de joueurs mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer. Mais beaucoup plus que d’essayer d’avoir les binationaux, nous continuons à travailler pour rendre notre championnat attractif afin d’avoir des locaux qui mériteraient de jouer pour notre équipe nationale», a-t-il admis au cours d’un entretien avec France 24 sur Youtube.