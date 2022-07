Crampons adidas : le Game Data Pack est lancé

Quelques jours après avoir lancé le Shadowportal Pack, adidas vient de révéler, ce mardi, les nouveaux coloris de la Predator, et de la Copa dans son nouveau Game Data Pack.

La marque aux trois bandes est en plein charbon au cœur de ce mois de juillet. Après le Shadowportal Pack le 14 juillet dernier, c'est au tour du Game Data Pack d'être dévoilé par adidas ce mardi. Une nouveauté comprenant les célèbres silos de l'entreprise allemande, que sont la Predator et la Copa Sense.

Dans la continuité du dernier pack, on retrouve dans cette nouvelle gamme des couleurs très vives et chaudes, habillant ces nouvelles paires de crampons adidas qui ont déjà notamment été aperçues aux pieds de Lionel Messi (PSG), David De Gea (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal) ou encore Franck Kessié (FC Barcelone) ces derniers jours.

Chaque silo possède les mêmes couleurs, simplement dosées différemment. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces nouvelles chaussures de foot ne passeront pas inaperçues sur le pré.

La Predator

Commençons avec la Predator Edge Game Data, notamment arborée par David Alaba (Real Madrid) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund), qui combine une base rouge solaire dominante à du jaune hi-vis ainsi qu'à quelques légères touches de noir. Le tout donnant un résultat plus que "flashy".

Les petites bandes de caoutchouc composant le zone skin sont ainsi vertes, tout comme les trois bandes d'adidas sur la partie latérale. Une couleur que l'on retrouve en dessous de cette paire, sur la semelle.

La Copa

Concernant la Copa Sense, ce n'est pas le rouge mais le jaune solaire, sur la tige, qui est mis à l'honneur par la marque aux trois bandes. Des logos rouges et des applications noires viennent se mêler à ce design tout aussi "pétant" réalisé par adidas.

À noter que l'intérieur de la chaussure est aussi rouge, pour faire encore mieux ressortir ce jaune solaire choisi par la firme allemande. Paulo Dybala (sur le point de s'engager avec la Roma) et Pedri (FC Barcelone) vont notamment chausser cette paire de Copa dans les prochains mois.

La X

Enfin, pour ce qui est de la X Speedportal, adidas a conçu une paire également très moderne qui ne passera, là non plus, pas inaperçue sur le rectangle vert. Le vert, c'est justement ce vers quoi tend le jaune fluo officiellement utilisé pour concevoir ces crampons. Tout comme sur la Predator, quelques touches de noires sont présentes sur cette paire, notamment au niveau des trois bandes que vers va partie arrière. Lionel Messi et Mohamed Salah (Liverpool) seront notamment les porte-étendard de cette dernière création pour ce silo d'adidas.

