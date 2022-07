Crampons montants : avantages et inconvénients

Focus sur les crampons montants, et plus précisément sur les avantages et les inconvénients que comportent ce type de chaussures de foot.

Vous commencez à en avoir l'habitude sur FM Players, le mercredi est dédié à enrichir votre culture crampons, mais surtout à vous aider à mieux comprendre quel type de chaussures de foot ou quelle spécialité vous conviendrait le mieux, en fonction des affinités de chacun. Alors que nous évoquions la semaine précédente les crampons sans lacets, focus désormais sur les avantages et les inconvénients des crampons montants. Mais déjà, un peu d'histoire.

La Magista pour lancer la mode

Il faut savoir que Nike a inventé ce concept de chaussure montante et que la Magista Obra (reconnaissable pour son coloris jaune fluo et rouge) a, en ce sens, révolutionné le marché des crampons. Cette paire, arborée par Mario Götze, unique buteur en finale de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne, a ouvert la voie à de nombreuses autres étant dotées d'une coupe montante. Ces crampons montants, ont, à la base, été pensés par Nike pour les joueurs contrôlant le cuir au milieu du terrain, notamment pour le prolongement du pied qu'ils offrent à leur propriétaire.

La technologie utilisée par la marque à la virgule pour la Magista, le Flyknit (tige en tricot cousue d'une seule pièce offrant une souplesse incomparable et la sensation de jouer pieds nus), perdure aujourd'hui pour les paires ayant pris le relais, comme la Mercurial Superfly, chaussures d'un certain Kylian Mbappé (PSG). Un détail important la rendant notamment de 20 € plus chère que la Vapor chez Nike. Du côté de la concurrence, adidas a développé la Predator, portée par Paul Pogba (Juventus), alors que PUMA a lancé la Future, arborée par Neymar Jr (PSG).

Les avantages

Les principaux avantages des crampons montants sont avant tout le confort et le maintien de la cheville, autrement dit la protection que cela garantit (un aspect non négligeable pour les enfants, par exemple). Si vous n'avez jamais enfilé une paire de chaussures dotée d'une petite chaussette, vous ne pouvez donc pas connaître cette sensation de se sentir comme dans une chaussette, mais sans chaussure.

C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Nike a inventé ce concept. Le but est d'avoir les meilleures sensations possible, que le pied soit en complète harmonie avec les crampons. Le tout permettant ainsi de créer une interaction directe entre le ballon et le cerveau, sans que les chaussures n'interfèrent.

Il y a effectivement une amplification sensorielle, qui prend en compte les zones du pied les plus sensibles, là où l'engagement avec le ballon sera le plus ajusté. En d'autres termes, les crampons montants améliorent le toucher de balle, ou du moins le rapport que l'on peut avoir avec la sphère. Enfin, argument peut-être moins important, mais loin d'être négligeable à dans le monde actuel : d'un point de vue esthétique, la chaussette prolongeant la chaussure offre un rendu visuel très agréable et donne l'effet d'un seul et même bloc.

Les inconvénients

Même si les chaussures montantes ne sont pas forcément appréciées de tous parmi les pratiquants, il n'est pas forcément si facile de trouver des inconvénients à ce modèle. Logiquement, les crampons avec une chaussette montante sont un petit peu plus difficiles à enfiler. C'est pourquoi certaines paires sont vendues avec un chausse-pied pour remédier à ce problème.

Ensuite, il ne faut pas oublier que les avantages aux yeux de certains seront des inconvénients pour d'autres. C'est le cas, par exemple, du confort. Là où des footballeurs vont se sentir à l'aise avec des crampons montants, des joueurs penseront que la cheville n'est pas assez libre et qu'elle ne garantit pas une liberté de mouvement total. Une fois de plus, cela dépendra de la sensibilité de chacun.

Ensuite, l'aspect esthétique est à prendre en compte pour les puristes. Les anciens, par exemple, ne comprendront peut-être jamais l'invention de ces paires, autant qu'ils ne l'accepteront. À noter toutefois que pour la Superfly, la chaussette peut se détendre à force de l'utiliser, ce qui peut poser quelques petits soucis à l'avenir. Libre à vous, désormais, de choisir si vous optez pour un concept validé et adopté par les superstars que sont Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé !