Mauro Icardi fait à nouveau chavirer les clubs italiens

Perte de cheveux ? Destination Turquie. Perte de confiance ? Destination Turquie. C’est le cas de Mauro Icardi, qui a retrouvé le chemin du but durant sa saison de prêt à Galatasaray. Résultat, le voilà à nouveau courtisé par plusieurs clubs, lui qui était il y a un an à peine une persona non grata du football européen.

Galatasaray fait tout son possible pour l’attirer définitivement, mais le club stambouliote a besoin d’argent, et attend de l’aide financière pour boucler une offre. Selon la presse italienne, le PSG réclamerait entre 15 et 20 M€ pour le transfert de son attaquant argentin âgé de 30 ans. Les 23 buts inscrits avec Galatasaray ont clairement fait remonter sa cote, et sa valeur.

Milan y croit

La presse italienne assure ce lundi que Mauro Icardi est de nouveau dans le viseur de clubs italiens. Le premier, c’est l’AC Milan. Les Rossoneri ont perdu Zlatan Ibrahimovic et ont raté de peu Marcus Thuram. Les voilà avec le seul Olivier Giroud pour mener l’attaque. Un autre indice est venue mettre la puce à l’oreille des médias italiens : sur instagram, Wanda a posté des photos, posant devant le Duomo, avec le mot Milan et un sablier, emoticone bien connu des amoureux du mercato.

Mauro Icardi et Wanda Nara ont d’ailleurs toujours leur maison à Milan, lorsque l’Argentin évoluait à l’Inter. Son passé d’Intériste ne rebute pas les Milanais. Mais ils devront se méfier d’une possible offensive de la Juventus, si Dusan Vlahovic devait quitter le club cet été, après une saison globalement décevante. Alors, la Turquie ou un retour en Italie ? C’est à s’arracher les cheveux…