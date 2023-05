OL : Alexandre Lacazette lance un avertissement à Kylian Mbappé

Alexandre Lacazette a changé. Cette saison, l’attaquant est revenu au sein de son club formateur, cinq ans après avoir rejoint Arsenal. Et c’est un footballeur et un homme différent que les Gones ont retrouvé. Plus âgé et plus mature, il a aussi engrangé de l’expérience au sein d’une écurie de haut niveau. Tout cela, il a essayé de s’en servir pour aider l’Olympique Lyonnais cette saison. D’autant plus qu’il a été nommé capitaine de cette formation par Peter Bosz puis Laurent Blanc. Un rôle qui lui tient à coeur, lui qui essaye d’aider les jeunes pousses du club.

La suite après cette publicité

Lacazette évoque son retour gagnant

«Je vis bien ce rôle. Il faut faire attention au quotidien, essayer de montrer l’exemple du mieux possible sur et en dehors du terrain. C’était la première fois que j’étais capitaine n°1 cette saison. Je ne pense pas trop m’en être mal sorti. J’ai appris (…) Je donne des conseils pour que les jeunes puissent voir d’une manière différente leurs objectifs personnels et comment ils peuvent aider l’équipe. J’essaye de leur donner confiance au maximum.» Parmi les talents qu’il a épaulés, il y a Rayan Cherki et Bradley Barcola. Deux éléments qu’il apprécie et qui l’ont aidé à performer.

À lire

OL : les statistiques hallucinantes du patron Alexandre Lacazette

Car le capitaine de l’OL a été à la hauteur avec 6 assists et 30 buts toutes compétitions confondues. Un objectif qu’il s’était fixé. «C’est vrai que j’avais mis la barre assez haute car j’étais conscient que revenir dans mon club formateur était un défi. Je n’avais pas envie de décevoir mes coéquipiers et le club qui me faisaient confiance (…) Personnellement, je pense que c’était un bon retour. Je suis content de ma saison. Collectivement, j’aurais espéré être plus haut dans le classement. Mais je savais que la première année serait compliquée. J’espère qu’on va terminer du mieux possible.»

La suite après cette publicité

Le Lyonnais avertit Mbappé

L’objectif sera d’aller remporter des matches tout en titillant KM7 au classement des buteurs. Le joueur du PSG a marqué 28 buts en L1. Lacazette en est à 26. «Ce sera très difficile. Il reste deux matches. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer mais je suis conscient que ce sera dur de le chercher.» Mais le Général ne lâchera pas le morceau, lui qui "espère faire mieux l’an prochain". Lacazette, qui risque d’être courtisé, ne compte pas s’en aller. Ce, malgré le fait que l’OL ait vécu une année très agitée sur les terrains comme en coulisses.

«Je ne m’y attendais pas. On sait que dans les clubs de foot tout peut aller très vite», a-t-il avoué lui qui estime que le timing de l’éviction de Jean-Michel Aulas aurait pu être meilleur. "Lacaz" a d’ailleurs discuté avec John Textor. «On a eu une réunion avec les autres capitaines, ça a été le seul contact. » Mais il n’a pas profité de ce moment pour glisser le nom de son ami Samuel Umtiti, qu’il aimerait retrouver. Heureux d’être rentré à la maison, Alexandre Lacazette est un pari gagnant. Pour lui aussi, revenir a été un pari. «J’étais partie en laissant une belle image. J’avais envie de relever ce défi». Mission réussie.