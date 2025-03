Portugal : Cristiano Ronaldo n’en veut pas à Rasmus Højlund

Ce dimanche, le Portugal aura besoin d’un grand Cristiano Ronaldo. Opposés au Danemark, les Portugais se sont inclinés lors du match aller (0-1) pour leur quart de finale de la Ligue des Nations. Véritable fiasco au vu du onze de stars aligné par Roberto Martinez, la Seleção a en plus vu Rasmus Højlund, auteur du but danois, faire la célèbre célébration du « siu » de CR7. Et l’intéressé a été interrogé à propos de l’action de son adversaire.

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le quintuple Ballon d’Or a été invité à réagir à la célébration de l’attaquant de Manchester United. Et celui d’Al-Nassr n’a absolument pas été irrité : « Højlund faisant ma célébration n’est pas un problème. Je sais que ce n’était pas par manque de respect. Je comprends que non seulement lui, mais dans tous les sports, il y a des gens qui célèbrent comme moi. J’espère que demain, ce sera lui qui me verra célébrer. » Sans rancune, mais nul doute que celui qui a remporté quatre Ligues des Champions avec le Real Madrid aura à cœur de montrer à son adversaire à qui appartient ce geste demain soir.