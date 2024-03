Angleterre : Harry Kane forfait face au Brésil

Ce samedi, l’Angleterre entamera son ultime préparation avant l’Euro 2024 par une affiche de prestige contre le Brésil, à Wembley. Pour ce choc amical, les Three Lions devront néanmoins se passer des services d’Harry Kane. Touché avec le Bayern Munich face à Darmstadt en Bundesliga, l’attaquant anglais était jusqu’ici annoncé incertain.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, Gareth Southgate a confirmé le forfait de son buteur prolifique face à la Seleçao et pourrait même être indisponible pour affronter la Belgique, la semaine prochaine. «Pas de Harry Kane, Jordan Henderson ou Cole Palmer demain. Je dirais que Cole et Hendo ont plus de chances d’être en Belgique que Harry», a regretté le sélectionneur anglais.