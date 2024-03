Le Bayern donne des nouvelles d’Harry Kane après sa blessure

De nouveau dans un récital offensif à Darmstadt, avec un succès 5-2, le Bayern Munich semble être guéri depuis quelques semaines. Harry Kane n’est pas étranger à cette bonne passe. Avec neuf buts lors des six derniers matchs, l’Anglais est dans une excellente forme. Aujourd’hui encore l’attaquant bavarois a trouvé le chemin des filets avant de sortir sur blessure. En voulant couper un centre de Jamal Musiala, la vedette britannique n’a pas pu stopper sa course et est venu mourir sur le poteau. Derrière, Thomas Tuchel n’a voulu prendre aucun risque et l’a immédiatement remplacé par Eric-Maxim Choupo-Moting. « Il s’est tordu la cheville et l’a complètement refroidie avec de la glace. Je ne peux pas encore en dire plus », a commenté le technicien allemand à l’issue de la rencontre.

Parallèlement, le directeur sportif du Rekordmeister Christoph Freund s’est également exprimé à son sujet. « Nous espérons que ce n’est pas si grave. Il a été remplacé par précaution. Il ne prendra aucun risque avec l’équipe nationale » a-t-il affirmé devant les médias allemands après le match. Censé rejoindre les Three Lions pour disputer deux rencontres de gala contre le Brésil et la Belgique, sa participation pourrait donc être compromise.