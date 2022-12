PSG : Christophe Galtier touché par les critiques après son arrivée

La suite après cette publicité

Si la saison 2022-2023 a été interrompue pour laisser place à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Paris Saint-Germain pourra aborder la reprise sereinement après son début d'exercice quasiment parfait. Les hommes de Christophe Galtier sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et premiers de Ligue 1, le tout sans avoir perdu le moindre match. Pourtant, nombreuses étaient les critiques s'abattant sur l'ancien coach de Nice au moment de son arrivée dans la capitale.

« Les critiques ? Ça fait un peu mal, ça touche, on est attaqué, a, en ce sens, révélé Galtier sur les antennes de France 2 ce mardi matin. On oublie tout ce qu'on a fait. J'ai trouvé les attaques difficiles pour moi et pour ma famille, mais c'est aussi une énorme source de motivation. C'est très difficile pour les proches, pour la famille, les enfants. C'est beaucoup plus difficile pour la famille ou le joueur que l'entraîneur. Il faut vraiment se protéger des réseaux sociaux. » De quoi rappeler que la meilleure des réponses à apporter est bel et bien sur le terrain.