Mercato : l’OM va boucler une jolie vente

L’été est plutôt animé du côté de Marseille. Pour l’instant, Pablo Longoria a rendu les fans marseillais plutôt heureux, avec des arrivées de classe, puisque Marcelino a vu des joueurs du calibre de Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr débarquer du côté de la Commanderie. Et ce n’est pas terminé, puisque les Phocéens sont toujours à la recherche de renfort, comme Iliman Ndiaye de Sheffield United.

Quant aux départs, c’est peut-être un peu plus calme que prévu, même s’il y a eu cette fin d’aventure larmoyante de Dimitri Payet. De même pour Alexis Sanchez, même si la possibilité de voir le Chilien revenir au Vélodrome est encore sur la table. Et voilà que selon L’Equipe, l’OM s’apprête à boucler un nouveau départ, et celui-ci devrait rapporter de l’argent.

Un rôle majeur dans son futur club

Après deux saisons du côté de Marseille, Cengiz Ünder va ainsi revenir au pays. Le journal explique que le transfert de l’ancien de la Roma, qui était encore sous contrat jusqu’en 2025, est en très bonne voie, et même en cours de finalisation. Le joueur de 26 ans va ainsi s’engager à Fenerbahçe. Le club stambouliote lui aurait notamment proposé un projet convaincant et un rôle de joueur majeur, ce qui a fait la différence auprès du principal concerné.

Le montant de l’opération est pour l’instant gardé secret, mais nul doute que l’OM devrait récupérer un petit chèque qui l’aidera bien sur d’autres opérations, comme celle menant à Ndiaye. Et il est évident que Pablo Longoria a plus d’un joueur dont le nom n’a pas (encore) fuité sur sa shopping-list… L’Equipe explique d’ailleurs que les Marseillais cherchent encore deux renforts offensifs.