L1 : la prime hallucinante du PSG pour le titre

Ce jeudi, le quotidien L’Equipe a dévoilé le classement des joueurs les mieux payés de notre chère Ligue 1. Et sans grande surprise, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont présents à l’image de Kylian Mbappé, n°1 avec un salaire de 6 millions d’euros mensuels (en brut). Les pensionnaires du Parc des Princes chouchoutent leurs joueurs, qui perçoivent également de juteuses primes.

L’Equipe explique d’ailleurs qu’en cas de titre de champion de France, certains joueurs obtiennent un joli bonus de 5 millions d’euros. La somme est encore plus importante pour les éléments les plus importants du groupe parisien. De quoi motiver encore plus les Parisiens.