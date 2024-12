Lamine Yamal a dépassé Kylian Mbappé

Lamine Yamal continue d’affoler tous les compteurs. À 17 ans seulement, l’ailier espagnol a vu sa valorisation sur Transfermarkt s’élever à un total de 180 millions d’euros, lors de la dernière mise à jour du site. Du jamais vu pour un joueur de son âge. Une estimation qui fait de lui le troisième joueur le plus cher de la planète à égalité avec Jude Bellingham, derrière Vinicius Junior et Erling Haaland (200 millions d’euros chacun) et juste devant un certain Kylian Mbappé (160 millions d’euros).

Le capitaine de l’équipe de France (86 sélections, 48 buts), longtemps estimé comme le joueur le plus cher du monde, avait perdu sa place un peu plus tôt cette saison au profit de son coéquipier brésilien du Real Madrid. L’ancien Parisien paie donc son début d’exercice mitigé, et continue sa dégringolade jusqu’à la cinquième place, après avoir vu sa valeur chuter de 20 millions d’euros sur le site. À la vue de ses dernières performances, le Bondynois pourrait bien remonter au classement et pourquoi pas récupérer son trône. À moins qu’un Espagnol de 17 ans ne s’en empare pour de bon.