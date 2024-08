Lens s’offre Anass Zaroury

Cela n’a pas pris trop longtemps avant d’être officiel. Ce mercredi, nous vous révélions en exclusivité que le RC Lens était tombé d’accord avec Burnley pour le transfert de l’ailier marocain Anass Zaroury. Le joueur était déjà sur place pour passer sa visite médicale avant de s’engager jusqu’en 2028. Eh bien, ce jeudi, Lens a déjà officialisé l’arrivée du jeune joueur de 23 ans qui va venir renforcer l’attaque orpheline d’Elye Wahi.

«Technicité et vivacité sur les côtés ! Après deux saisons outre-Manche du côté du Burnley FC, Anass Zaroury (23 ans) vient compléter le secteur offensif lensois. Doué pour le dribble, doté d’une bonne vision du jeu et habile devant le but, le feu follet marocain s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2028», peut-on lire dans le communiqué du RCL. Sous les couleurs de Burnley, Zaroury aura inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 49 matches. Lens a payé 5 M€ + 2 M€ de bonus pour se l’offrir.