FC Barcelone : deux bonnes nouvelles en vue !

La suite après cette publicité

C’est la crise au FC Barcelone. Le président blaugrana, Joan Laporta, a récemment confirmé que la dette du club culé s’élevait à un peu plus d’un milliard d’euros. Une situation catastrophique qui a contribué au départ forcé de la légende du club, Lionel Messi. L’Argentin parti, Laporta cherche désormais à poursuivre la mission entamée il y a plusieurs mois : baisser les salaires, surtout ceux des stars. Le premier à accepter a été Gerard Piqué, défenseur et ancien capitaine emblématique du Barça.

« Dès le premier jour, nous avons été très ouverts à cette idée. Nous nous sommes alignés et avons rendu les choses faciles. Pour des raisons de timing, nous avons décidé que je devais y aller en premier. Il y a des malentendus et je veux que ce soit clair. Je veux que les gens soient avec l'équipe et nous aident tous », a-t-il expliqué récemment lors d’un live sur sa chaine Twitch.

Ça s'arrange pour les baisses de salaire et le cas Umtiti

Les médias catalans ont ensuite ajouté que Sergi Roberto avait lui aussi accepté la demande de son club. Hier soir, la radio RAC1 confirme que le cas du défenseur sera bientôt réglé, tout comme ceux de Jordi Alba et de Sergio Busquets. Mais il y a un hic. Le média explique que ces trois-là ont vite compris que Piqué a été utilisé par le club pour faire pression sur eux. De plus, ils s’étonnent de voir que seuls les capitaines du Barça ont été sollicités pour baisser leur salaire.

Enfin, il y a eu une évolution dans le dossier Umtiti. RAC1 affirme que le défenseur français se montrerait désormais ouvert à un départ et que des offres de prêt existent bel et bien. De plus, l’idée d’une résiliation de contrat unilatérale aurait été abandonnée. À suivre.