Fenerbahçe : José Mourinho dit encore non à Cristiano Ronaldo

Malgré les rumeurs insistantes ces derniers jours, Cristiano Ronaldo n’est pas sur les tablettes du club turc du Fenerbahce. José Mourinho l’assure et l’a encore répété ce weekend : «J’ai déjà trois bons attaquants et je n’en ai pas besoin d’un autre. Cristiano sera toujours Cristiano mais on s’en fiche parce que j’ai confiance en mes attaquants», a déclaré une nouvelle fois le Special One. Pour rappel, ce n’est pas la première fois depuis son arrivée à Istanbul que l’ancien entraîneur du Real Madrid est interrogé à ce sujet.

Il avait affirmé en novembre : «Les rumeurs concernant Cristiano Ronaldo à Fenerbahçe sont ridicules. Cristiano pourrait venir à Istanbul pour manger parce que c’est juste au milieu de la route entre l’Arabie saoudite et le Portugal. Ou peut-être qu’il viendra voir son vieil ami José, on pourra manger à mon hôtel !». Stratégie de communication ou vraie démentie ? L’avenir nous le dira mais il est plus que probable que cette rumeur ne soit pas fondée.