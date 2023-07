Ronald Koeman ne digère pas la rupture avec le FC Barcelone

Légende du Barça en tant que joueur, le passage de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur fut bien moins glorieux. En illustre sa fin en eau de boudin lors de son limogeage en octobre 2021. Depuis, le sélectionneur des Pays-Bas semble toujours touché par la tournure de son divorce avec les Blaugranas. De passage à Barcelone pour un tournoi de golf à son effigie, le tacticien de 60 ans est revenu sur son départ du club catalan.

«Je sais qu’il y a un risque en tant qu’entraîneur quand les choses ne vont pas bien. Vous pouvez virer un entraîneur. Je n’ai pas de problème avec ça. Ce n’est pas la première fois. Mais c’est la façon de traiter quelqu’un, une personne importante pour le club, et ce n’était pas une affaire très honnête et c’est pourquoi j’ai ma propre version des faits», a-t-il déclaré. Ce n’est pas la première fois qu’une légende du FC Barcelone est en froid avec le club. Mais pour Ronald Koeman, les choses semblent irréparables : «Je ne sais pas si cela sera réparé un jour. L’affaire se s’est pas passé pas comme ils l’ont montré». Ce qui est certain, c’est que les Blaugranas sont depuis passé à autre chose avec le retour de Xavi, autre gloire du Barça.

