Le Stade Rennais met la main sur Albert Grønbæk

Le projet Stade Rennais version Frederic Massara se met en place tranquillement. Si le nouveau directeur sportif est plutôt occupé à dégraisser son effectif en faisant partir des joueurs dont il ne compte plus, l’ancien du Milan AC travaille également sur des recrues et comme nous vous l’avons révélé précédemment, Albert Grønbæk s’est bien engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2029 : ! «J’arrive dans une meilleure ligue, dans un club avec des joueurs de très haut niveau. Je sais que le championnat français est plus rude, je dois avoir confiance en moi, je sais que je peux m’intégrer à ce nouvel environnement. C’est une grande opportunité pour moi, je suis très heureux d’arriver dans un club très compétitif, réputé pour son accompagnement des jeunes notamment», a expliqué le joueur lors de son arrivée.

Le profil polyvalent du milieu de terrain de 23 ans, qui a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FK Bodø/Glimt débarque en Bretagne. Toutes les parties ont trouvé un accord pour l’arrivée du danois de 23 ans qui remplacera numériquement Enzo Le Fée parti à l’AS Roma : «Connu pour être l’un des plus fins techniciens du championnat norvégien, l’international danois espoir rejoint les rangs Rouge et Noir pour cette nouvelle saison, pour un contrat de cinq ans avec le Stade Rennais F.C», est-il écrit dans un communiqué officiel.

Premier gros renfort de l’ère Massara

Ça bouge donc du côté du Stade Rennais. Au sortir d’un exercice 2023-2024 où Rennes a terminé aux portes de l’Europe, le club breton compte jouer les premiers rôles la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, la direction du SRFC, qui a enregistré l’arrivée de Frederic Massara au poste de directeur sportif, s’active déjà sur le marché des transferts : « C’est un jeune joueur avec de belles qualités qui nous donnera des satisfactions, j’en suis convaincu. Beaucoup de clubs s’intéressaient à lui, nous sommes très contents qu’il ait fait le choix du Stade Rennais pour continuer à grandir. On sent sa joie de nous rejoindre, il va très bien s’intégrer dans ce groupe, que ce soit par ses qualités de footballeur ou sa personnalité.», a d’ailleurs assuré l’ancien dirigeant de l’AC Milan sur sa recrue. Avec Albert Grønbæk, les Rouge et Noir renforcent leurs rangs en amenant talent axial et potentiel à développer.

En tout cas, comme prévu, Frédéric Massara ne lésine pas pour bâtir une grosse équipe pour sa première saison en Bretagne : «La priorité est d’avoir une équipe forte. Le Stade Rennais a toujours été compétitif. Ça passera bien sûr par les qualités techniques et physiques des joueurs, mais une grande organisation de jeu a toujours donné de grands résultats. Je suis sûr qu’avec notre coach, on arrivera à produire de grands matchs et donner de la satisfaction à tous les supporters. Le Stade Rennais F.C. veut retrouver l’Europe après une saison qui n’a pas été à la hauteur des attentes. L’ambition est de faire mieux et de tout donner. Je vois #ToutDonner un peu partout au club, ce sont de très beaux mots. On doit se mettre au travail, moi le premier. On le fait avec toute l’équipe, les résultats n’arrivent pas sans efforts. Il y aura des changements, mais le projet reste le même, être compétitif et rendre orgueilleux le Stade Rennais».