L’OL et John Textor crient au scandale d’arbitrage après la défaite contre l’ASSE

Cette saison, l’OL a l’impression d’être seul contre tous. Avec les problèmes récurrents liés à la DNCG ou encore la lourde suspension prononcée contre Paulo Fonseca après son coup de sang contre Benoît Millot en mars, les Rhodaniens estiment être encore victimes de certaines décisions prononcées à leur égard. Alors que Lyon juge être parfois défavorisé par le calendrier, le club septuple champion de France risque encore de se rapprocher de la paranoïa après l’arbitrage du Derby face à Saint-Etienne qui a eu lieu ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

John Textor fustige l’arbitrage de François Letexier lors du Derby

Rapidement menés dans la rencontre après un coup de casque parfait de Lucas Stassin, les Gones ont vu leur mauvais début de rencontre basculer sur une nouvelle action mettant en lumière le jeune attaquant belge de l’ASSE. Alors que Corentin Tolisso conservait le ballon dans sa moitié de terrain, l’ancien d’Anderlecht est venu s’essuyer les crampons au niveau du tendon d’Achille du champion du monde 2018. Logiquement, François Letexier a directement brandi le carton rouge avant de finalement revenir sur sa décision après visionnage de l’action sur le VAR. Une décision aux lourdes conséquences pour l’OL. Alors que Corentin Tolisso est sorti sur blessure et a même été évacué sur civière après ce vilain geste, Lucas Stassin s’est mis en évidence plus tard dans la rencontre en inscrivant le deuxième but stéphanois. Une décision arbitrale qui a logiquement provoqué l’ire de l’Olympique Lyonnais.

Déjà auteur d’une story Instagram assassine à l’égard de l’arbitre de la rencontre durant le match, John Textor s’est exprimé au micro de DAZN à l’issue de la rencontre. L’occasion pour le dirigeant américain de faire part de son désarroi après la décision de M.Letexier sur cette action dangereuse : «les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai été déçu. C’est de ne pas avoir pu ramener nos supporters. Ensuite, il y a cette histoire de carton rouge. Le joueur est resté sur le terrain et celui qui l’a blessé n’a pas pu continuer. C’est dommage. On a parlé à l’arbitre et on lui a demandé quels sont les standards de la FIFA. Il nous a répondu que c’était une erreur manifeste de sa part. C’est quelque chose qu’il aurait dû regarder directement. Le ralenti montre clairement que le ballon était devant Corentin. C’est intentionnel pour moi. Le joueur a continué à appuyer sur le geste. Je suis choqué que le joueur qui ait commis cette faute soit resté sur le terrain. L’un de nos meilleurs joueurs n’a pas pu continuer la partie.»

L’OL estime ne pas être arbitré de la même manière que les autres

Après ce violent coup de gueule, John Textor a continué de pester contre le climat hostile qui règnerait, selon lui, autour de l’OL. Lancé dans une diatribe acide contre l’état de l’arbitrage en France, le propriétaire américain de l’OL n’a pas hésité à sous-entendre que son équipe était arbitrée différemment des autres : «c’est une erreur. Tout le monde en France, à part ici, est d’accord avec moi. C’est arrivé sept fois lors des deux dernières saisons que notre club est mal arbitré par la VAR. C’est la huitième fois ce soir. Huit fois pour un seul club…c’est malheureux. Si on a deux erreurs pour un des plus grands championnats du monde, il faut réfléchir à ce qu’il se passe avec l’arbitrage. Tout ce qu’on peut faire, c’est écrire une lettre et demander des explications. On voudrait que ça soit meilleur.»

Après cette longue tirade, Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL qui gère le groupe les jours de matches après la suspension de Paul Fonseca, y est également allé de sa violente sortie contre M.Letexier : «en première période, il n’y avait qu’une équipe. Je viens de voir que l’homme du match…je ne sais pas si c’est une comédie ou si c’est la Ligue 1. C’est celui qui a mis le deuxième but alors qu’il n’aurait pas dû être sur le terrain. Je n’arrive pas à comprendre que le même arbitre puisse se faire avoir deux fois dans la même semaine par la VAR (en référence à Real Madrid-Arsenal, ndlr). On n’était pas au niveau mais c’est dur. On commence à comprendre que des personnes ne veulent pas que l’on soit dans la course. Ce soir, nous n’avons pas montré que nous méritions d’être dans la course, il faut aussi le dire. Avec les efforts qu’on essaye de faire, on a fait une première période honteuse. Mais quand c’est comme ça, ça fait beaucoup…» Alors qu’il n’avait pas hésité à le faire lors de l’expulsion d’Amine Harit lors du Classique en première partie de saison, François Letexier n’a pas souhaité s’exprimer ce dimanche soir au micro de DAZN. Un choix qui ne risque pas de calmer l’ire des supporters lyonnais ce soir contre un arbitre qui compte de nombreuses décisions controversées à son actif cette saison.