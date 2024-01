PSG : Kylian Mbappé et son entourage se font dézinguer à Madrid

Le feuilleton Mbappé bat son plein. Il faut dire que depuis le 1er janvier, chaque club intéressé par les services de l’attaquant tricolore peut négocier directement avec lui sans passer par le PSG. Dans ce dossier, tout semble se jouer entre deux clubs, à savoir le PSG, qui peut encore espérer le prolonger, ainsi que le Real Madrid, son prétendant de longue date. Il a aussi été question de Liverpool, qui serait un candidat sérieux, mais les pensionnaires d’Anfield semblent avoir un train de retard par rapport aux Parisiens et aux Merengues.

Quoi qu’il en soit, la presse espagnole reste tout de même méfiante. Contrairement à ce qui a pu se passer ces dernières années, comme lors de ce fameux été 2021, Mbappé n’a pas une superbe cote de popularité. Bien sûr, les Merengues espèrent qu’il rejoindra la capitale espagnole, mais il n’est plus présenté comme ce messie ou ce galactique qui fait rêver tout le monde, et il devra faire ses preuves pour se mettre les socios dans la poche.

La comparaison avec Bellingham fait mal

Une certaine hostilité qui se manifeste une fois encore dans les médias espagnols ce mercredi. Dans le journal Marca, on retrouve ainsi un long édito à son sujet. « La différence entre Bellingham et Mbappé », titre le journal, dans un article lapidaire qui compare les deux joueurs. « Le Français a besoin que tout tourne autour de lui. Il a trop tiré sur la corde pour être quelqu’un de fiable aux yeux du Madridismo. Le Français a plus besoin d’un club comme le Real Madrid que l’inverse. Il y a même un point métaphorique sur la façon dont chacun célèbre ses buts. L’Anglais ouvre ses bras et fait participer le public à sa joie. Mbappé met ses mains sous ses aisselles et on dirait qu’il s’embrasse lui-même », peut-on lire, entre autres comparaisons peu glorieuses.

Le média ne manque pas de rappeler que depuis cet été 2021, en plus de l’arrivée de l’Anglais, il y a aussi eu l’explosion de Vinicius Junior et, dans une moindre mesure, celle de Rodrygo. Il n’y a donc plus forcément urgence dans le secteur offensif, si ce n’est cette position de numéro 9. De son côté, El Chiringuito s’en prend à l’entourage du joueur. « Le Real Madrid a confiance en Mbappé, mais moins en son entourage », a par exemple dévoilé le présentateur Josep Pedrerol. Affaire à suivre…