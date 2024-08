OGC Nice : Youssoufa Moukoko est la priorité en attaque

Cet été, Youssoufa Moukoko a eu une longue liste de prétendants. Tous se heurtent à la fermeté du Borussia Dortmund, très dur en affaires lorsqu’il s’agit du jeune joueur allemand. le jeune joueur, dont la précocité a fait couler beaucoup d’encre, était considéré comme l’un des grands espoirs du club. Finalement, le footballeur âgé de 19 ans n’a pas totalement confirmé les espoirs placés en lui. Cet été, la porte s’est même ouverte pour lui. Une bonne nouvelle pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026, qui veut plus de temps de jeu et d’occasions de s’exprimer au plus haut niveau.

Rapidement, plusieurs clubs se sont placés pour tenter de l’enrôler. Girona, le Betis Séville, la Real Sociedad, Southampton, le Stade Rennais, l’OM ou encore le LOSC ont été liés à lui. Et selon nos informations, c’est l’OGC Nice désormais qui est entré dans la danse et qui considère Youssoufa Moukoko comme une priorité absolue pour renforcer ses rangs offensifs dans les derniers instants du mercato d’été. Les Aiglons ont d’ailleurs un accord avec Moukoko. D’après nos indiscrétions, les discussions ont bien été entamées entre toutes les parties en espérant trouver un accord autour d’un prêt avec OA d’ici vendredi soir, dernières heures du marché avant sa fermeture.