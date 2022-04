Championship : le Derby County de Wayne Rooney relégué en League One

C'est une petite sensation chez nos voisins anglais. Bien que grandement pressentie, la relégation de Derby County est désormais officielle. Conséquence directe de la dernière défaite de la formation entraînée par Wayne Rooney, ce lundi, sur la pelouse de QPR (0-1), après un but tardif de Luke Amos, et du match nul héroïque de Reading contre Swansea (4-4 après avoir été mené 4-1). Actuels 23èmes et avant-derniers en Championship, les Rams ne peuvent plus se sauver et évolueront à compter de la saison 2022-2023 en League One (D3 anglaise).

Derby County, dans l'antichambre du football anglais depuis l'exercice 2008-2009, n'a plus évolué en D3 depuis 1985-1986. Les pensionnaires du Pride Park Stadium s'étaient vus adjuger une pénalité de 12 puis de 9 points après leur dépôt de bilan et leur placement sous administration judiciaire en septembre. Sans de telles sanctions, Derby, qui devra maintenant trouver les arguments nécessaires pour assurer sa place en D3, aurait actuellement 52 points et pointerait à la 17ème place en Championship.