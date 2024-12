CIES : le LOSC avec le meilleur bilan sur les transferts, le PSG avec le plus négatif

L’Observatoire du football (CIES) a publié ce mercredi un rapport sur le bilan des clubs sur les transferts sur la période 2015-2024. Le LOSC affiche le meilleur bilan sur la dernière décennie, avec des recettes nettes de 384 millions d’euros. Le club nordiste a dépensé 234 millions d’euros en recrutement, tout en générant 617 millions de ventes. Lille est suivi par l’Ajax Amsterdam (+289 M) et par le RB Leipzig (+288 M). L’Eintracht Francfort (+243 M) et l’Atalanta Bergame (+ 236 M) complètent le top 5. Le Stade Rennais se classe 25e avec un bilan plus modeste.

À l’inverse, le Paris Saint-Germain enregistre le plus grand déficit mondial, avec 646 millions d’euros de déficits, notamment à cause des acquisitions de Kylian Mbappé et Neymar Junior. Manchester United (-584 M) et Chelsea (-580 M) complètent ce podium avec le club parisien, tandis que le FC Barcelone (-368 M) et Tottenham (-311 M) sont respectivement 4e et 5e. À noter que les joueurs issus du centre de formation ne sont pas pris en compte dans ces deux classements.

Les clubs ayant les bilans les plus positifs sur la période 2015-2024



1. Lille (+384 M) : 618 millions d’euros (ventes) / 234 millions d’euros (dépenses)

2. Ajax Amsterdam (+289 M) : 683 millions d’euros / 394 millions d’euros

3. RB Leipzig (+288 M) : 677 millions d’euros / 389 millions d’euros

4. Eintracht Francfort (+243 M) : 388 millions d’euros / 145 millions d’euros

5. Atalanta Bergame (+236 M) : 555 millions d’euros / 319 millions d’euros

6. SL Benfica (+234 M) : 605 millions d’euros / 371 millions d’euros

7. Brighton (+191 M) : 459 millions d’euros / 268 millions d’euros

8. RB Salzbourg (+186 M) : 287 millions d’euros / 101 millions d’euros

9. US Sassuolo (+179 M) : 415 millions d’euros / 236 millions d’euros

10. TSG Hoffenheim (+171 M) : 278 millions d’euros / 107 millions d’euros

Les clubs ayant les bilans les plus négatifs sur la période 2015-2024

1. Paris Saint-Germain (-646 M) : 420 millions d’euros (ventes) / 1 066 millions d’euros (dépenses)

2. Manchester United (-584 M) : 246 millions d’euros / 830 millions d’euros

3. Chelsea (-580 M) : 551 millions d’euros / 1 131 millions d’euros

4. FC Barcelone (-368 M) : 637 millions d’euros / 1 005 millions d’euros

5. Tottenham Hotspur (-311 M) : 224 millions d’euros / 535 millions d’euros

6. Arsenal (-275 M) : 187 millions d’euros / 462 millions d’euros

7. AC Milan (-254 M) : 309 millions d’euros / 563 millions d’euros

8. Everton (-242 M) : 414 millions d’euros / 656 millions d’euros

9. Aston Villa (-208 M) : 226 millions d’euros / 434 millions d’euros

10. Inter Milan (-207 M) : 479 millions d’euros / 686 millions d’euros