Real Madrid : Zinedine Zidane promet un bel avenir à Jude Bellingham

Arrivé au Real Madrid contre un chèque de 103 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham (19 ans) a décidé de prendre un numéro emblématique dans la Maison Blanche : le 5, porté notamment par un certain Zinedine Zidane durant cinq saisons, entre 2001 et 2006. Un clin d’œil qu’a apprécié l’ex-international tricolore.

«Bellingham est un joueur important, d’avenir : il est prêt à jouer au Real Madrid. Et puis, le numéro, c’est sympa (comme clin d’oeil). On s’est rencontrés avec Bellingham lors de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. J’espère qu’il va faire une belle carrière», a déclaré le champion du monde 1998 à propos de l’international anglais dans un entretien accordé à Téléfoot.

