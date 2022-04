Marvin Martin vide son sac

Un cercle très fermé. Comme Fleury Di Nallo, Bafétimbi Gomis ou encore Zinedine Zidane, Marvin Martin a signé un doublé lors de sa première sélection en équipe de France A. C'était le 6 juin 2011 à l'occasion d'une rencontre face à l'Ukraine. Entré à un quart d'heure de la fin, le milieu de terrain avait marqué deux buts et délivré une passe décisive ce jour-là. Des débuts de rêve pour le natif de Paris qui était aux anges. La presse, elle, s'était emballée.

Le Parisien avait même affiché son visage à la Une avec le titre suivant : "est-il le nouveau Zidane ?". Comme d'autres à l'image de Camel Meriem ou Yoann Gourcuff, MM a donc été comparé à son idole. Ce qu'il avait bien accueilli à l'époque même s'il ne comprenait pas vraiment puisque Bafétimbi avait fait la même chose. Mais la comparaison entre lui et Zizou était facile puisque les deux hommes évoluaient au même poste.

Une étiquette qui lui colle au maillot

Quoi qu'il en soit, il a vécu ce tourbillon médiatique sereinement comme il l'a avoué à Ouest-France. « La première fois que je l’ai vue (la Une du Parisien, ndlr), c’est sur mon téléphone. Ce sont mes proches qui me l’ont envoyée. Honnêtement, j’ai trouvé ça flatteur. Mais c’était en trop. C’était bête. Inutile. Très dur. Je n’avais rien fait à l’époque. En plus, on parle de Zidane hein. C’était mon idole, celui qui m’a fait aimer le foot, celui qui m’a donné envie de devenir professionnel.»

Il a ajouté : «la presse aime jouer ce jeu de comparaison. Dès qu’il y a un n° 10 un peu technique, on fait le rapprochement avec Zizou. Je ne suis ni le premier ni le dernier, ça fait partie du jeu (...) Vraiment, ça ne sert à rien. Il faut se mettre dans la tête que Zidane, il n’y en a eu qu’un et il n’y en aura qu’un. Le comparer à des joueurs, c’est super lourd. J’étais jeune, en pleine confiance avec mon petit club de Sochaux, et on vient me coller ça. J’aurais juste aimé qu’on me laisse tranquille, qu’on me laisse progresser (...) Je ne suis pas du genre à m’enflammer, car j’ai toujours été quelqu’un de réservé. Moins on parlait de moi, mieux c’était.»

Martin s'éclate à Hyères-Toulon

Une étiquette qui colle malheureusement toujours au maillot de Marvin Martin, qui a connu quinze sélections au total en équipe de France entre 2011 et 2012 (2 buts). Avec le recul, il aurait d'ailleurs fait les choses de manière différente. « Je me suis peut-être surprotégé. J’aurais peut-être dû, tout simplement, assumer ce statut. Sans parler de Zidane, hein, mais de ma place en équipe de France. Dire : « Oui, je suis là, aujourd’hui. » Comme le fait Mbappé, ce qui peut le faire passer pour arrogant mais qui, pour moi, témoigne d’une confiance, d’une force. Moi, j’ai toujours eu peur qu’on pense que je suis arrogant. Je faisais trop attention à mon image. Je pense que ça m’a desservi, que j’aurais pu en faire une force, plutôt que me protéger. »

Plus âgé à présent, l'ancien joueur de Sochaux est blindé. Malgré tout, il a expliqué à Ouest-France qu'il se faisait toujours chambrer et qu'on l'appelle Zizou. Le milieu préfère en rire, lui qui évolue en N2 à présent. «Hyères-Toulon, c’était l’occasion de voir autre chose avec un beau projet sportif mené par le président Boudjellal, et un super cadre de vie pour la famille. Je compte jouer tant que j’en ai envie, qu’on veut bien de moi et que le corps suit. C’est le plaisir du jeu qui me fait avancer». La meilleure des motivations pour un Marvin Martin qui a connu des galères et des blessures ces dernières années.