MU : Beckham évoque le rachat du club et demande plus de stabilité

Loin des problèmes et bien installé aux États-Unis, David Beckham n’en reste pas moins un supporter des Red Devils. Avec 394 rencontres et 85 buts notamment lors de son passage à Manchester United, l’ancien milieu de terrain est toujours plus ou moins lié au club. Mais ce dernier va mal et la vente annoncée il y a presque un an tarde à se faire. Les protestations continuent, alors que dans le même temps, les performances des hommes d’Erik ten Hag inquiètent.

Interrogé au micro de Sky Sports à propos de la situation du club, David Beckham calme le jeu. «Nous sommes l’un des, sinon le plus grand club du monde. Nous voulons de la stabilité. Je pense que c’est la chose la plus importante», dit-il, avant d’être interpellé sur la candidature de Cheikh Jassim. «Nous avons tous nos favoris parmi ceux qui, selon nous, doivent diriger le club et s’occuper du club pour le ramener à sa place. À nos yeux, aux yeux des fans, nous sommes numéro un. Nous voulons revenir au sommet et je pense connaître les bonnes personnes pour le faire, donc nous verrons !», explique le propriétaire de l’Inter Miami, en faisant allusion à un potentiel rôle dans le futur rachat. David Beckham a aussi glissé un mot pour Erik ten Hag : «Voyons. C’est un bon entraîneur. C’est une période difficile en ce moment mais il y a beaucoup de bruit autour du club. Cela ne doit pas être facile pour lui.»