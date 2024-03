FC Barcelone - Las Palmas : les compositions officielles

Le FC Barcelone doit confirmer sa bonne dynamique. Invaincus depuis dix rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Xavi reçoivent Las Palmas pour le compte de la 30e journée au Stade Olympique de Montjuic afin de conforter leur deuxième place. À une dizaine de jours de son huitième de finale aller contre le Paris Saint-Germain, le Barça peut prendre provisoirement quatre longueurs d’avance sur Gérone, troisième, et revenir à six points du Real Madrid, leader espagnol. De son côté, Las Palmas est dans le ventre mou (12e) et n’a pas de véritable enjeu bien que son maintien n’est pas encore mathématiquement assuré. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Xavi, suspendu et donc en tribunes durant la rencontre, est privé de Baldé, Christensen, Gavi, Pedri et De Jong et aligne son habituel 4-3-3. Inigo Martinez est préféré à Araujo pour accompagner Cubarsi en défense centrale tandis que Koundé débute en tant que latéral droit. Gündogan est accompagné de Fermin et Sergi Roberto au milieu de terrain tandis que Raphinha et Yamal accompagneront Lewandowski, seul en pointe, en attaque. En face, Garcia Pimienta, privé d’Araujo, aligne un 4-5-1 avec, notamment, le Français Enzo Loiodice dans l’entre-jeu tandis que Munir El Haddadi et Sandro Ramirez, deux joueurs formés à la Masia, démarrent sur l’aile gauche et en pointe.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : ter Stegen - Koundé, Cubarsi, I.Martinez, Cancelo - S.Roberto, Gündogan, Fermin - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Las Palmas : Valles - Alex Suarez, Coco, Marmol, Cardona - Marvin, Javier Munoz, Loiodice, Rodriguez, Munir El Haddadi - Ramirez