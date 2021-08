PSG : Kylian Mbappé sifflé au Parc des Princes

La situation de Kylian Mbappé se tend de plus en plus. Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, l'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club parisien et semble toujours indécis concernant son avenir. Une situation qui ne plaît pas au public du Parc des Princes.

En effet, pour la première du PSG au Parc des Princes ce samedi face à Strasbourg, l'attaquant de 22 ans a été largement sifflé par une partie du public du Parc des Princes lors de l'annonce des compositions d'équipes. Thilo Kehrer, en instance de départ cet été, a également été pris en grippe par une partie du public francilien.