LdC (F) : pas de miracle pour le PFC, battu par le Real Madrid et éliminé

Fin du rêve pour le Paris FC. Battues par le Real Madrid en barrages aller en France il y a une semaine (3-2), les filles de Sandrine Soubeyrand se sont à nouveau inclinées. Pour ce match retour au stade Alfredo Di Stéfano, elles ont cette fois perdu 2-0 et sortent de la Ligue des Champions.

Les Parisiennes étaient condamnées à l’exploit mais elles ont passé la soirée réduites à dix contre onze après l’expulsion de Greboval dès la 5e minute. Chavas a également stoppé un penalty de Weir (34e), ralentissant la chute de son équipe, qui a fini par encaisser deux buts signés Feller (54e) et N’Dongala (67e) contre son camp.