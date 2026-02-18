Menu Rechercher
LdC (F) : pas de miracle pour le PFC, battu par le Real Madrid et éliminé

Real Madrid 2-0 Paris FC

Fin du rêve pour le Paris FC. Battues par le Real Madrid en barrages aller en France il y a une semaine (3-2), les filles de Sandrine Soubeyrand se sont à nouveau inclinées. Pour ce match retour au stade Alfredo Di Stéfano, elles ont cette fois perdu 2-0 et sortent de la Ligue des Champions.

Les Parisiennes étaient condamnées à l’exploit mais elles ont passé la soirée réduites à dix contre onze après l’expulsion de Greboval dès la 5e minute. Chavas a également stoppé un penalty de Weir (34e), ralentissant la chute de son équipe, qui a fini par encaisser deux buts signés Feller (54e) et N’Dongala (67e) contre son camp.

