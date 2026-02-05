Mercato : retour à la case départ pour Sacha Boey

Arrivé en Bavière à l’hiver 2024 pour la somme colossale de 35 millions d’euros, Sacha Boey n’a jamais vraiment réussi à s’imposer en Allemagne malgré 38 matches (1 but et 5 passes décisives). Entre pépins physiques à répétition et concurrence féroce, le latéral droit de 25 ans a vécu deux années compliquées, loin des standards qui avaient fait de lui l’idole du Rams Park. En ce 5 février 2026, l’ancien Rennais a décidé de revenir là où il a brillé.

La suite après cette publicité

Profitant de la fermeture tardive du marché turc, Galatasaray a sauté sur l’occasion pour rapatrier son ancien chouchou. Selon nos informations, un accord total a été trouvé avec le Bayern Munich pour un prêt assorti d’une option d’achat. Le joueur est arrivé à Istanbul et doit passer sa visite médicale dans la journée avant de parapher son contrat. Pour le "Cimbom", c’est un renfort de poids pour la course au titre. Pour Boey, c’est l’espoir de relancer une carrière qui s’inscrivait en pointillés.