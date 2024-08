OM : Jonathan Clauss explique les raisons de son départ

Arrivé sur la Canebière en 2022 en provenance de Lens et rapidement devenu titulaire sous les ordres d’Igor Tudor, Jonathan Clauss (31 ans) a vécu une fin d’aventure compliquée à l’OM, notamment lors de la saison dernière, où il avait été critiqué pour son investissement jugé défaillant par sa direction et était poussé vers la sortie à un an du terme de son contrat. Aujourd’hui à Nice, avec son ex-coach Franck Haise, l’international français est revenu sur les raisons de son départ de Marseille.

La suite après cette publicité

«On m’a simplement fait comprendre qu’il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l’OM et ses décisions. Aujourd’hui, je prends énormément de recul sur la situation, j’ai découvert la Ligue des Champions et la Ligue Europa, j’ai joué de nombreux matches, un club extraordinaire. Nous avons trouvé notre compte à un moment donné et Aujourd’hui, cela se sépare. Il n’y a aucun clash ni problème avec le club», a assuré Jonathan Clauss sur Téléfoot.