Sergio Agüero tacle Zlatan Ibrahimović après ses déclarations

Interrogé ce mercredi sur France Inter à l’occasion de la promotion du film «Astérix et Obélix: l’Empire du milieu», Zlatan Ibrahimović avait profité d’une courte parenthèse pour évoquer les célébrations des joueurs argentins après leur victoire contre la France. Des célébrations qu’il avait jugées exagérées : «Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde à l’avenir, je ne suis pas inquiet pour lui. En revanche, je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu’on se souviendra de Messi, mais ceux qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça», avait déclaré l’ancien joueur du PSG.

Et ce jeudi, Sergio Agüero est monté au créneau pour réagir à ses propos. L’ancien joueur de Manchester City, retraité depuis décembre 2021 suite à des anomalies cardiaques détectées, n’a d’ailleurs pas hésité à tacler le Suédois : «Il me semble que c’est très impoli de dire que nous n’allons plus gagner. Je pense qu’avant de s’inquiéter pour l’Argentine, il faudrait s’inquiéter pour son pays, pour ses joueurs, qui n’ont même pas participé aux dernières Coupes du Monde», a lâché le Kun. En attendant la réponse d’Ibrahimović, on sort les pop-corn.

