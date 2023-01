CdM 2022 : Zlatan Ibrahimović allume les Argentins !

La suite après cette publicité

Actuellement en tournée pour promouvoir le film "Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu", qui sortira le 1er février, Zlatan Ibrahimović s’est également exprimé au micro de France Inter, sur les célébrations des joueurs argentins après leur victoire en finale de Coupe du Monde face à l’Équipe de France (3-3, 4-2 tab), le 18 décembre dernier. Et visiblement, le géant suédois, toujours en convalescence à la suite de sa blessure au genou, n’a pas apprécié.

«Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde à l’avenir, je ne suis pas inquiet pour lui. En revanche, je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu’on se souviendra de Messi, mais ceux qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une seule fois, et puis c’est tout. On ne regagne pas comme ça», a déclaré l’ancien joueur du PSG, faisant notamment référence aux provocations répétitives d’Emiliano Martinez à l’encontre de Kylian Mbappé.

