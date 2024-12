La prémonition de Cristiano Ronaldo sur les ennuis de Kylian Mbappé au Real Madrid

Une fois encore, Kylian Mbappé s’est fait massacrer par la presse espagnole après un mauvais match avec le Real Madrid. Hier, le Bondynois a raté un penalty et a assisté, impuissant, à la défaite des siens face à l’Athletic (1-2). Très critiqué depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le capitaine de l’équipe de France peine à confirmer les attentes XXL placées en lui. Et pour certains, c’est l’occasion de ressortir une vidéo d’un entretien entre Rio Ferdinand et Cristiano Ronaldo dans laquelle la star portugaise tient des propos pour le moins prémonitoires.

La suite après cette publicité

« Attendons de voir si tout est clair dans sa tête et s’il peut supporter cette pression. Parce que le Real Madrid, ce n’est pas le PSG. Je peux te le dire. Mbappé est allé là-bas, mais qui peut dire que Madrid va devenir meilleur ou.. On ne sait pas, on verra. Madrid restera fort, mais je ne sais pas s’ils seront meilleurs que l’an passé. Je n’en sais rien. Seul Dieu le sait. Mais ils sont des joueurs et une équipe fantastiques », a-t-il déclaré, dans une vidéo relayée par AS.