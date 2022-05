Maroc : Noussair Mazraoui de retour en sélection

Voilà une bonne nouvelle pour le Maroc et les supporters marocains. Noussair Mazraoui va bien de nouveau porter le maillot des Lions de l'Atlas. Plus convoqué depuis plusieurs mois après un conflit avec son entraîneur, le futur latéral droit du Bayern Munich avait décidé de ne plus jouer pour le Maroc s'estimant humilié par son sélectionneur Vahid Halilhodzic.

L'ancien coach du PSG, qui était sur la sellette depuis de longues semaines et qui devait apaiser les tensions avec Mazraoui et Ziyech, a finalement décidé de se déplacer à Amsterdam ce vendredi pour échanger avec Mazraoui et ainsi mettre les choses au clair. Les discussions ont été très positives et Noussair Mazraoui va bien retrouver la sélection. Vahid Halilhodzic qui a aussi récemment échangé avec Amine Harit est attendu prochainement à Londres pour s'entretenir avec Hakim Ziyech.