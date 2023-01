Mercato : le Real Madrid lance le chantier des prolongations

La suite après cette publicité

Le Real Madrid va emprunter la voie royale. Ce soir à 21 heures, les Merengues vont faire leur entrée en lice en Coupe du Roi face à Cacereño. Une rencontre à prendre très au sérieux pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui souhaitent encore rafler de nombreux trophées cette année. Co-leader de Liga avec le Barça, Madrid est toujours en lice en Ligue des Champions, où le club ibérique affrontera Liverpool en huitièmes de finale. Avec de nouveaux joueurs dans ses rangs ? Pas vraiment à écouter Carlo Ancelotti, qui a souvent répété que les champions d’Espagne et d’Europe 2022 ne recruteront pas cet hiver.

Hormis Endrick, qui arrivera en 2024, le Real Madrid devrait continuer avec le même groupe cette saison. Un groupe qui a su grandir et conquérir ensemble de nombreux titres. Mais le staff et la direction madrilènes savent qu’il risque d’y avoir des changements cet été 2023, puisque plusieurs éléments sont en fin de contrat. Mais cela n’inquiète pas Carlo Ancelotti, qui a confié hier en conférence de presse : « nous n’avons aucun problème, ils (les joueurs en fin de contrat, ndlr) n’en parlent pas. Je ne sais pas si les agents le font, mais les joueurs se concentrent sur ce qu’ils font. L’objectif des joueurs et des clubs a changé, quand un joueur arrive en fin de contrat, ce n’est pas aussi inquiétant qu’il y a quelques années. Et je pense que les clubs sont aussi moins inquiets».

Des cadres prolongés

Parmi les éléments libres dans six mois et pour lesquels Madrid compte discuter dans les prochains jours selon la presse locale, on retrouve Karim Benzema (35 ans), capitaine et leader offensif. Sur le plateau d’El Chiringuito, le présentateur Josep Pedrerol a confié que le Real Madrid est très tranquille concernant l’avenir du Français. Cela correspond plus ou moins à la tendance de ces derniers mois, où une prolongation jusqu’en 2024 avait été annoncée par divers médias. Toutefois, sur le même plateau, Edu Aguirre a balancé : «je ne suis pas sûr à 100% que Modric, Benzema et Asensio seront toujours au Real Madrid». Très étonnant quand on connaît l’attachement de KB9 à Madrid. L’attaquant a souvent répété qu’il prendrait sa retraite dans la capitale ibérique.

Même chose pour Luka Modric (37 ans). Courtisé par Al-Nassr mais aussi en MLS, le Croate pourrait prolonger le plaisir à Madrid, où il accepterait de céder petit à petit sa place dans le onze. Une prolongation d’un an est envisagée par son club. La balle est dans son camp. Son acolyte dans l’entrejeu, Toni Kroos (32 ans), lui, annoncera sa décision en février. Mais dans les bureaux madrilènes, on est plutôt confiant le concernant. Ancelotti aussi. «Je pense que Kroos est assez clair à ce sujet et il le sera le mois prochain. En tant que fan, il est impossible de penser qu’il va s’arrêter. Il a dit qu’il voulait terminer sa carrière à Madrid et j’espère qu’il pourra continuer.»

Des cas secondaires à régler

En revanche, trois autres éléments ne sont pas assurés de rester. Dans le lot, on retrouve Marco Asensio (26 ans). Sa situation est assez floue puisqu’il a toujours été considéré comme un grand talent du Real Madrid mais il ne s’est pas vraiment imposé comme un titulaire indiscutable. Lié à plusieurs écuries, dont Manchester United, Arsenal ou encore le FC Barcelone, l’international espagnol n’a pas encore tranché. Mais Defensa Central indique que son idée est de continuer chez les Merengues, en ayant de meilleures conditions salariales. DC ajoute que, pour le moment, Madrid ne lui a pas fait d’offre. Mais le voir rester n’est pas impossible.

En revanche, cela paraît compliqué pour Dani Ceballos (26 ans). Le milieu de terrain, qui est un remplaçant dans l’esprit de son coach, est apprécié par les cadres du vestiaire. Ces derniers ont d’ailleurs milité pour qu’il reste l’été dernier et ils ont eu gain de cause. En 2023, la donne devrait être différente, d’autant qu’un retour au Betis est toujours envisagé par Ceballos. «Je ne veux pas évoquer le sujet de sa prolongation (sur Ceballos). Je le vois bien, concentré, mais le sujet du contrat doit être évalué par le joueur avec le club», a confié Ancelotti hier. Un technicien qui ne compte pas non plus sur Mariano Diaz (29 ans), qui a récemment proposé au Real Madrid de prolonger son contrat en divisant son salaire. La réponse a été non. L’ancien de l’OL devrait être sur le marché cet été pour 0 euro. Le chantier des prolongations commence maintenant à Madrid !