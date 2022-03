LdC, MU : la triste stat de Cristiano Ronaldo

Manchester United s'est incliné à domicile ce mardi soir contre l'Atlético de Madrid (0-1), disant donc adieu à la Ligue des Champions dès les 8es de finale. Symbole de l'impuissance des Red Devils face aux Colchoneros, la feuille statistique de Cristiano Ronaldo (37 ans)

L'attaquant portugais n'a pas tiré la moindre fois au but contre les hommes de Diego Simeone. Ce n'est que la troisième fois de sa carrière que cela lui arrive en Ligue des Champions après un MU-Panathinaïkos (2003) et un Real Madrid-FC Barcelone (2011). Sale soirée.

0 - For only the third time in his Champions League career, Cristiano Ronaldo tonight played 90+ minutes in a match in the competition without having a single shot; the others were for Man Utd v Panathinaikos in November 2003, and for Real Madrid v Barcelona in May 2011. Blank. pic.twitter.com/zTCG9e4Scg