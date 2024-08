Borussia Dortmund : Nico Schlotterbeck prend une décision radicale pour son avenir

Avec le Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe la saison passée. Auteur d’une formidable campagne de Ligue des Champions avec le club de la Ruhr, l’ancien de Fribourg connaît une sérieuse progression depuis son arrivée au Signal Iduna Park en 2022. Présent à l’Euro 2024 avec la Mannschaft, le défenseur de 24 ans a également vu sa cote grimper en flèche. Pour autant, l’intéressé s’est voulu clair au sujet de son avenir.

Interrogé par Sky Germany, le gaucher a affirmé son envie de rester au Borussia Dortmund dans les prochaines saisons : «à un moment donné, je serais probablement tenté de partir à l’étranger, mais je suis ici depuis deux ans maintenant et je me suis tellement identifié au BVB que je suis vraiment excité à l’idée de jouer ma troisième saison ici, et probablement la quatrième et la cinquième aussi.» Le message est passé et doit ravir les supporters du BVB.