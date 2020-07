Liverpool : Jürgen Klopp acte la fin de saison de Jordan Henderson

Liverpool devra donc achever sa saison sans son capitaine Jordan Henderson (30 ans). Élément indispensable du onze façonné par Jürgen Klopp cette saison, le milieu anglais a disputé 30 matchs en Premier League pour quatre buts marqués et cinq passes décisives. Blessé au genou lors de la rencontre face à Brighton (3-1), l'international britannique ne terminera pas la saison avec les Reds.

Présent en conférence de presse, Jürgen Klopp a confirmé que son capitaine manquerait les quatre derniers matchs de son équipe. En revanche, le manager allemand estime que Jordan Henderson devrait être prêt pour la saison prochaine. Un moindre mal pour le champion d'Angleterre.

Jürgen Klopp confirmed Jordan Henderson is set to miss our final four fixtures of the season.