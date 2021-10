OM : Dimitri Payet travaille avec une machine révolutionnaire

Joueur-clé de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison (5 buts inscrits en autant de rencontres de Ligue 1), Dimitri Payet (34 ans) est un fin technicien reconnu par ses pairs. Et l’une des spécialités du Réunionnais, c’est le coup franc. Un exercice dans lequel Payet cartonne, notamment grâce à une machine révolutionnaire.

« Ça fait deux ans maintenant que je travaille avec une machine, qui je pense va révolutionner le travail des tireurs de coups francs, et ça commence à payer. Ce sont des gens d'ici qui l'ont inventée et m'ont démarché. Ils ont remplacé les vieux mannequins en plastique par des mannequins qui sautent et qui bougent. C'est très réaliste, plus que les mannequins en mousse de 1,50 mètre, parce qu'après, quand tu joues contre Metz… », a-t-il déclaré à L’Équipe.