La FFF valide une Ligue 1 à 20 clubs

Amiens et Toulouse se rapprochent encore un peu plus de la Ligue 2. En effet, la Fédération Française de Football (FFF) aurait validé le principe d'un championnat de France de Ligue 1 à 20 clubs lors d'une Assemblée Générale en visioconférence ce vendredi matin. Le vote a été validé à 82% par les membres de cette AG. Et cette règle des 20 clubs dans l'élite a été confirmée pour les quatre prochaines saisons.

Un vote et une décision qui confirment la position de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui avait validé, elle aussi, le principe d'une Ligue 1 à 20 clubs. C'est donc un nouveau coup dur pour Amiens et Toulouse qui devraient donc évoluer en Ligue 2 la saison prochaine après que le championnat ait été arrêté à la 28e journée pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. Les Amiénois et les Toulousains peuvent encore se tourner de nouveau vers le Conseil d'État, qui avait invalidé la descente des deux formations en Ligue 2 il y a quelques semaines.