Mercato PSG : le choix n°1 de Marco Verratti est connu

Cet été, le Paris Saint-Germain n’aura pas de pitié. Déçus après cette saison, les dirigeants attendent de profonds changements. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. C’est le cas de Lionel Messi (en fin de contrat), Neymar et Marco Verratti. Ciblés par les supporters mécontents, les trois joueurs ne seront pas retenus cet été 2023. Pour l’Italien, cela est un peu une surprise. Chouchou de la direction durant des années, il a prolongé son contrat saison après saison. Cela a encore été le cas en décembre dernier.

En effet, les pensionnaires du Parc des Princes avaient annoncé sa prolongation jusqu’en juin 2026. Quelques semaines plus tard, ils sont prêts à le vendre. Les têtes pensantes parisiennes sont lassées de ses frasques, de son hygiène de vie (il serait revenu avec des kilos en trop après la trêve liée au Mondial) et de son niveau de jeu. De son côté, Petit Hibou n’est pas fermé à l’idée de claquer la porte après plusieurs années passées dans la capitale française.

Verratti a plusieurs pistes mais…

La semaine dernière, RMC Sport expliquait que le joueur et son entourage n’avaient pas digéré que les supporters s’en prennent à lui. Un environnement au sein duquel il ne se verrait plus rester. De plus, le média français a ajouté que Verratti vivrait très mal le possible départ de Lionel Messi, dont il est très proche. Le milieu transalpin n’exclut donc rien pour son avenir. Le Parisien fait d’ailleurs un large point sur le sujet ce mardi et explique qu’il a quelques options. Le Real Madrid le fait rêver. La présence de Carlo Ancelotti, avec qui il est toujours en contact, est un plus.

Mais il ne semble pas être parmi les cibles des Madrilènes. Un retour en Italie est bien plus envisageable. La Juventus et l’Inter Milan sont cités comme des points de chute possibles. Le Parisien ajoute que Manchester City, qui risque de perdre Ilkay Gündogan, a pris des renseignements à son sujet auprès des dirigeants parisiens. Cela serait une porte de sortie exceptionnelle pour Verratti. Enfin, Sky Germany a ajouté que le Bayern Munich avait pris la température sans aller plus loin. Toutes ces options sont sur la table. Mais aujourd’hui, la priorité de l’Italien est de continuer au PSG. C’est son choix numéro 1. Cela est tout à fait possible mais le milieu de poche devra conquérir à nouveau le cœur des supporters et de ses dirigeants.