Mercato : le PSG veut vendre un des tauliers de l’équipe !

Il va y avoir du ménage au Paris Saint-Germain cet été. Les récentes prestations de l’écurie de Christophe Galtier sont pour le moins décevantes, dans le contenu du moins, et beaucoup de supporters ont déjà réclamé la tête de plusieurs joueurs. Et sur ce sujet, la direction semble être sur la même longueur d’ondes que beaucoup de fans. Luis Campos et ses hommes sont ainsi prêts à couper des têtes pendant le mercato estival.

Et de grands noms du club vont donc être priés de quitter le club. C’est le cas de Neymar. Un dossier sur lequel nous vous dévoilons des informations exclusives depuis un moment déjà, et les Parisiens pourraient même le laisser partir sous forme de prêt. Il faut dire que ça ne se bouscule pas au portillon pour lui, et un prêt pourrait être la solution idéale pour lui trouver un point de chute loin de la capitale. Et un autre joueur qui pèse dans le vestiaire pourrait être poussé vers la porte.

Le PSG en a marre

C’est Marco Verratti, selon Le Parisien. Récemment, certains médias évoquaient des envies d’ailleurs du joueur. Aujourd’hui, le journal indique qu’il a été placé sur la liste des transferts par le Paris Saint-Germain, et qu’il est donc sur le marché. Son niveau de performance assez bas et certains soucis liés à son hygiène de vie (il est revenu des vacances de la trêve mondialiste avec 4 kilos en trop) ont agacé du monde en interne. Sa récente prolongation ne change d’ailleurs rien.

Reste maintenant à voir où pourrait rebondir l’Italien, dans le viseur de sa direction depuis le début de la saison. Récemment, L’Equipe affirmait qu’il rêvait du Real Madrid, mais il semble assez irréaliste de voir le club de la capitale espagnole se positionner sur lui actuellement. Un temps convoité par le FC Barcelone, le Petit Hibou devrait donc être au coeur d’un long feuilleton estival…