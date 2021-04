PSG : le FC Barcelone veut rapatrier Kays Ruiz

L'avenir de Kays Ruiz-Atil ne semble plus s'écrire au Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain en fin de contrat en juin prochain devrait quitter le club de la capitale libre. Et pourtant, l'intéressé était apparu à sept reprises en Ligue 1 sous les ordres de Thomas Tuchel. Mais alors que les négociations pour une prolongation se sont enlisées, Ruiz-Atil n'est plus apparu en équipe première depuis décembre dernier.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone tenterait de profiter de la situation contractuelle du joueur pour le faire revenir en Catalogne. Une option qui ne laisserait pas insensible le principal protagoniste bien au contraire. Reste à savoir si les Blaugranas iront au bout de ce dossier...