Nike lance le nouveau maillot domicile du Sporting Portugal !

Après une saison historique et un premier titre de champion du Portugal depuis 2002, le Sporting Clube de Portugal suit la tendance de la Liga NOS et dévoile son nouveau maillot domicile conçu par Nike.

Alors qu'ils étaient équipés par la marque Macron depuis 2013, les Lions viennent de fêter leur titre avec un tout nouveau partenariat les liant à la marque à la virgule pour les prochaines saisons. D'un point de vue historique, le club qui a notamment vu Luis Figo et Cristiano Ronaldo passer dans ses rangs a toujours évolué avec les mêmes couleurs et le même design au Stade José Alvalade XXI. Pour sa première saison à Lisbonne, l'équipementier américain ne chamboule pas les coutumes du club fondé en 1906.

Présenté le jour du 115ème anniversaire du club, ce maillot met en avant les fameuses bandes horizontales blanches et vertes qui ont fait le bonheur de nombreux grands joueurs. À l'intérieur des bandes vertes, on notera la présence de deux fines rayures blanches pour ce qui est une première historique. Le blanc recouvre presque intégralement les manches pour la première fois depuis les années 1990 alors que le vert se place sur le col en V et le bout des manches. L'arrivée de Nike rime aussi avec la venue du sponsor maillot « Betano » qui se présente en blanc au sein d'une bande horizontale verte.

Enfin, des chaussettes vertes et blanches ainsi qu'un short noir complètent cette nouvelle tenue avec laquelle João Palhinha et ses coéquipiers accueilleront notamment Benfica et le FC Porto à domicile lors de la campagne 2021-2022. La sortie de ce maillot se fait aussi avec le lancement de la nouvelle boutique en ligne du club qui marque une étape importante dans la transformation numérique du Sporting.