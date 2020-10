OM : le constat lucide de Florian Thauvin sur son début de saison

La suite après cette publicité

Florian Thauvin ne manie pas la langue de bois. Présent en conférence de presse avant le choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), l'ailier olympien n'a éludé aucune question sur sa forme du moment ou encore sur son avenir. Si l'intéressé n'a pas souhaité en rajouter une couche concernant sa situation personnelle suite à sa dernière intervention médiatique, le numéro 26 marseillais s'est montré beaucoup plus expansif sur son rendement depuis la reprise du championnat.

Après une vilaine blessure à la cheville qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois la saison dernière, Florian Thauvin se savait attendu par les supporters phocéens et les observateurs. Décisif face à Brest et au PSG, le champion du monde 2018 avait donné un premier élément de réponse sur sa faculté à répondre à nouveau aux exigences du haut niveau. Mais des prestations plus décevantes face à Lille et Metz ont suscité une certaine incrédulité, relançant les interrogations sur le principal protagoniste.

Florian Thauvin assume sa baisse de régime

Conscient d'être passé au travers à l'Orange Vélodrome, l'international tricolore porte un regard plus que jamais lucide sur ses prestations. Une autocritique qui détonne dans un univers si aseptisé... « J'ai fait trois bons matchs contre Brest, Paris et Saint-Etienne, et deux matchs nuls, zéro pointé, » lâche avec une honnêteté déconcertante Thauvin. L'ancien Bastiais peinerait-il à enchaîner les matchs après une si longue indisponibilité ? Le natif d'Orléans fait alors profiter l'assistance de son expertise sur le sujet. Et ça vaut le détour... « J'ai attaqué très fort, aujourd'hui j'ai le contrecoup, ça fait un an que je n'ai pas joué, je m'y attendais d'avoir ce contre coup. Contre Lille j'étais mort, contre Metz j'ai pris un coup qui m'a diminué, je ne cherche pas d'excuse, je n'ai pas été bon, j'assume complètement, je dois faire mieux, mais c'est plus le contrecoup physique qui fait que je dois faire mieux pour les prochains matchs, » estime ainsi l'ailier olympien.

Mais hors de question de céder à la panique ou se mettre une pression démesurée sur les épaules. Florian Thauvin le sait plus que jamais, cet exercice 2020-2021 s'annonce haletant avec la Ligue des champions, et le travail invisible effectué portera ses fruits. « Même avant ma blessure je mettais des choses en place sur le plan personnel. Je fais attention à mon alimentation, mes heures de sommeil. Nous ne sommes pas des machines, parfois le corps répond moins bien, il faut que je garde mon calme, tout va revenir naturellement. Je m'estime être chanceux après ce que m'est arrivé l'année dernière. Cela va revenir. » Nul doute que Florian Thauvin passera au révélateur dimanche au Groupama Stadium face à l'OL...