Leny Yoro explique pourquoi il a choisi Manchester United

Manchester United mène un mercato estival 2023-2024 à vive allure. Il y a quelques jours, le club mancunien a frappé un gros coup en s’offrant la sensation Joshua Zirkzee, arrivée en provenance de Bologne et qui s’est engagé jusqu’en juin 2029, pour étoffer son secteur offensif. Parallèlement, les Red Devils se sont séparés de Mason Greenwood. Devenu indésirable dans le nord de l’Angleterre malgré sa très belle saison à Getafe, l’attaquant anglais a pris la direction de l’Olympique de Marseille où il s’est engagé, ce jeudi. Et pour boucler cette journée en beauté, la formation dirigée par Erik Ten Hag a officialisé la venue de Leny Yoro.

Avec 60 matchs disputés lors de l’exercice précédent malgré ses 18 ans, le défenseur français a brillé sous les couleurs du LOSC. Ses prestations régulières sous les ordres de Paulo Fonseca lui ont valu de figurer dans le viseur des plus grands cadors européens. Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, le Tricolore a fait l’objet d’un vif intérêt du Real Madrid. Et alors que le club madrilène semblait tenir le bon bout de la corde pour l’enrôler, Leny Yoro, motivé à l’idée de tenter sa chance à l’étranger, a finalement pris la décision de rejoindre l’Angleterre et Manchester United, qui a dépensé plus de 60 M€ pour lui.

Leny Yoro a été séduit par le projet mancunien !

Fraîchement débarqué dans le nord de l’Angleterre, Leny Yoro estime avoir été impressionné par la confiance exprimée et les efforts réalisés par Man Utd pour le recruter. «Signer pour un club avec la stature et l’ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable. Depuis mes premières conversations avec le club, ils ont établi un plan clair sur la façon dont je peux me développer à Manchester dans le cadre de ce projet passionnant, et ont montré beaucoup d’attention pour moi et ma famille. Je connais l’histoire des jeunes joueurs de Manchester United et je pense que cela peut être l’endroit idéal pour atteindre mon potentiel et réaliser mes ambitions, avec mes nouveaux coéquipiers. J’ai hâte de commencer», a déclaré le principal concerné pour le site officiel du club.

De son côté, Manchester United, par la voix de son directeur sportif, Dan Ashworth, s’est félicité du recrutement de l’ancien Lillois qui possède toutes les qualités requises pour s’imposer au sein d’une institution qui sait tirer le maximum de ses jeunes joueurs. «Leny est l’une des jeunes défenseurs les plus excitants du football mondial. Il possède tous les attributs nécessaires pour devenir un défenseur central de haut niveau. Après avoir connu un si excellent début de carrière, nous sommes ravis de le soutenir dans l’atteinte de son immense potentiel ici à Manchester United. Ce club a un bilan fantastique en matière de développement de jeunes joueurs, qu’ils soient formés au pays ou venus d’ailleurs, et leur donne les conseils, le temps et la patience nécessaires pour grandir et s’épanouir. Sous la direction d’Erik ten Hag et de notre excellent personnel, nous veillerons à ce que Leny dispose de la plate-forme parfaite pour atteindre le succès que tout le monde au sein du club vise», a exprimé le dirigeant mancunien. Reste désormais à Leny Yoro de faire ses preuves.