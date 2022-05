Le jour où Sadio Mané a failli signer à Manchester United

Lors d’un entretien avec Jamie Carragher, ancien défenseur du club de la Mersey, l’ailier de Liverpool Sadio Mané, annoncé du côté du Bayern Munich, a expliqué qu’avant de s’engager avec les Reds en 2016, il avait un accord avec Manchester United. Le Sénégalais de 30 ans a finalement choisi les pensionnaires d’Anfield notamment pour le projet sportif de Jürgen Klopp.

« Je dois dire que j’étais vraiment sur le point d’aller à Manchester United (rires). J’avais le contrat là-bas. J’avais tout convenu. Tout était prêt, mais à la place, j’ai pensé : “Non, je veux aller à Liverpool”. J’étais convaincu d’y aller avec le projet de Klopp. Je me souviens encore de la première fois où j’ai reçu l’appel de Klopp. Il a dit : ”Nous avons un grand projet à Liverpool et je veux que tu en fasses partie.” Puis il m’a demandé quelle position je voulais, car il pouvait voir à Southampton que je jouais à droite et que je jouais à gauche. J’ai dit que je préférais la gauche, puis il a dit : ”mais Coutinho est à gauche !” Alors j’ai dit, tant pis, je jouerai à droite. Je me voyais dans toutes les positions », a déclaré Mané qui a déjà disputé 268 matches avec Liverpool, inscrit 120 buts et délivré 48 passes décisives.